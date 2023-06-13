افتتاح معرض الحرف التراثية بالمركز الثقافي الروسي

إفتتاح مساء اليوم الثلاثاء، مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والدكتور أحمد عبد الحميد النمر استشاري التراث وعضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، والدكتور شريف جاد مسؤول النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، معرض الحرف التراثية، بالمركز الثقافي الروسي، الذي أعدته بتنظيم الدكتورة شيرين جمال الدين.

وشارك في المعرض لفيف من الحرفيين المهرة ذوي الخبرة في إنتاج التحف الفنية التراثية ذات الصلة بالحضارة المصرية.

وأكدت الدكتور شيرين جمال الدين، أن المعرض يشمل عرض لمجموعة من الحرف اليدوية التراثية، والتي عرض به الفنانين والفنانات أعمالهم الفنية التراثية المتنوعة والتي شكلت من مواد مختلفة.

وقال السيد مراد جاتين، أن المعرض يأتي في ضوء الاحتفالات المقامة بشأن مرور ٨٠ عام على العلاقات المصرية الروسية، لافتاً إلى أن الحضارة المصرية غنية بالحرف القديمة، بالإضافة إلى الآثار المصرية القديمة التي يهتم بها الشعب الروسي. والتي تعكس الصلات الثقافة والفنية المتبادلة بين روسي ومصر.

واختتم جاتين، كلمته بتوجيه شكره الفنانين والحرفيين على حرصهم لعرض منتجاتهم الفنية، كذلك كونهم حلقة مهم لحفظ التراث المصري.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد النمر، أن مصر مازلت تحتفظ بمجموعة كبيرة من الحرف اليدوية التراثية المتفردة والتي تنتشر في ربوع مدن وقرى مصر، والتي توارثها الأجيال عبر العصور المختلفة منذ مصري القديم حتي الآن، ولعل خير شاهدا على ذلك ما نجده من حرف مسجلة على قائمة التراث العالمي أو نجدها ضمن النسيج العمراني للمدن التراثية القديمة كالقاهرة التاريخية ومدينة رشيد.

وقدم شريف جاد مسؤول النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة ، شكره للعارضين والفنانين والفنانات المشاركين بالمعرض، كذلك وجه بالشكر للدكتورة شيرين جمال الدين على التنظيم الرائع، مؤكداً أهمية الحرف التراث المصرية ودورها الهام في الصلات الثقافية التي تربط شعوب العالم.