جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. شروط التحاق الغير سعوديين للعام الجامعي الجديد 1445

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، آلية قبول خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 1445هـ، الأمر الذي جعلها محط اهتمام الكثير من الطلاب السعوديين لتصبح من اكثر الموضوعات بحثًا على جوجل بالسعودية اليوم.

وأوضحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عبر بوابة القبول الإلكترونية عدد من التعليمات الخاصة بتعبئة طلب الالتحاق بالجامعة للمتقدمين الذين بياناتهم غير مكتملة في نظام التعاملات الإلكترونية (يسّر) والطلبة غير السعوديين، مشددة على أن التقديم للجامعة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة بالموقع سيكون للالتحاق بالجامعة إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الإلكترونية.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل..تعليمات تعبئة طلب الالتحاق

1- الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس غير مرتبطة بنظام وزارة التعليم (نور):

يجب إرفاق صورة واضحة من الشهادة الثانوية للمستويات 10 و 11 و 12 بصيغة PDF وسيتم إدخال المعدل التراكمي للثانوية العامة في نظام القبول بالجامعة و ستصلهم رسالة على البريد الإلكتروني بتنفيذ طلبهم ويمكنهم بعدها البدء بتقديم طلب الإلتحاق علمًا أن جميع إجراءات القبول تتم بشكل إلكتروني ولا داعي إطلاقًا لحضور الطالب أو الطالبة للجامعة.

2- الطلبة غير السعوديين من أم سعودية:

يجب عند التقديم إرفاق صورة واضحة من شهادة الميلاد بصيغة PDF للتحقق من بيانات المتقدمين و ستصلهم رسالة على البريد الإلكتروني بتنفيذ طلبهم ويمكنهم بعدها البدء بتقديم طلب الإلتحاق علمًا أن جميع إجراءات القبول تتم بشكل إلكتروني ولا داعي إطلاقًا لحضور الطالب أو الطالبة للجامعة.

3- الطلبة المتقدمين من مجلس التعاون الخليجي:

يجب عند التقديم إرفاق صورة واضحة من جواز السفر ساري المفعول بالإضافة إلى بطاقة مركز قياس بصيغة PDF للتحقق من بيانات المتقدمين و ستصلهم رسالة على البريد الإلكتروني بتنفيذ طلبهم ويمكنهم بعدها البدء بتقديم طلب الإلتحاق علمًا أن جميع إجراءات القبول تتم بشكل إلكتروني ولا داعي إطلاقًا لحضور الطالب أو الطالبة للجامعة.

4- الطلبة من أصحاب بطاقات الخمس سنوات (القبائل النازحة):

يجب عند التقديم إرفاق صورة واضحة من الاثبات المستخرج من وزارة الداخلية بصيغة PDF وأن يكون الاثبات موضح به عبارة ( غير مصرح له بالعمل) للتحقق من بيانات المتقدمين و ستصلهم رسالة على البريد الإلكتروني بتنفيذ طلبهم ويمكنهم بعدها البدء بتقديم طلب الإلتحاق علمًا أن جميع إجراءات القبول تتم بشكل إلكتروني ولا داعي إطلاقًا لحضور الطالب أو الطالبة للجامعة.

5- الطلبة غير السعوديين:

يجب عند التقديم إرفاق صورة واضحة من الإقامة سارية المفعول بصيغة pdf وأن يكون الاثبات موضح به عبارة ( غير مصرح له بالعمل) للتحقق من بيانات المتقدمين و ستصلهم رسالة على البريد الإلكتروني بتنفيذ طلبهم ويمكنهم بعدها البدء بتقديم طلب الإلتحاق علمًا أن جميع إجراءات القبول تتم بشكل إلكتروني ولا داعي إطلاقًا لحضور الطالب أو الطالبة للجامعة.