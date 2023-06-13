المنتخب السعودي للسيدات يخسر مباراته الوديه أمام أندورا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مباراته الودية الأولى أمام منتخب أندورا بثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب مونيسيبال دي بيرالادا ضمن معسكر الأخضر الجاري في مدينة جيرونا الإسبانية استعدادا لمشاركاته المقبلة .

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وسجلت الهدف الوحيد للمنتخب السعودي السيدات اللاعبة نورة إبراهيم.

تشكيل سيدات الأخضر أمام أندورا



وبدأ الفنلندية روزا لابي سيبالا مدربة المنتخب السعودي للسيدات المباراة بتشكيل مكون من : أميرة أبو السمح، نورة إبراهيم، جوري طارق، البندري مبارك، سارة حمد، لانا عبد الرزاق، دلال عبد اللطيف، تالة الغامدي، رغد مخيزن، وبيان صدقة.

وحرصت المدربة على مشاركة أكبر عدد من لاعبات المنتخب حيث أجرت خمسة تغييرات في الشوط الثاني ودفعت بكلا من البندري الهوساوي، شروق الهوساوي، حورية الشمراني، موضي عبد المحسن، وفاطمة منصور في مكان جوري طارق، دلال عبد اللطيف، رغد مخيزن، البندري مبارك، ونورة إبراهيم.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي للسيدات نظيرتهن في أندورا يوم السبت المقبل في المباراة الودية الثانية وذلك قبل أن يختتم المعسكر يوم الأحد.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " أعلن رسميًا دخول المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه في التصنيف العالمي للمنتخبات النسائية.



ويعتبر دخول المنتخب السعودي للسيدات في التصنيف العالمي للفيفا خطوة غير مسبوقة للأخضر والذي تم تأسيسه منذ عام.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تنظيم بطولة تنشيطية لكرة قدم الصالات للسيدات، خلال الفترة من 25 مارس الجاري وحتى 8 أبريل المقبل، بمشاركة 22 فريق.

في سياق متصل صعد منتخب مصر للسيدات اليوم الجمعة إلى المركز الـ88 من وذلك في التصنيف الدولي الخاص بالإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .



وجاء صعود منتخب مصر للسيدات للمركز الـ88 ضمن أفضل 100 منتخب حول العالم في كرة القدم النسائية بعد مشاركته في كلا من بطولة العرب وتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، إذ كان يتواجد المنتخب في المركز الـ96 قبل مشاركته في كلتا البطولتين.



ويذكر أن أفضل ترتيب حققه المنتخب المصري للسيدات بالتصنيف الدولي للفيفا في عام 2005 بعدما أحتل المركز الـ56.