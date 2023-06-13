جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل..9 شروط للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 1445

احتلت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلان عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بوابة القبول الإلكترونية اطلاق البوابة الإلكترونية للتقديم بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وذلك للعام الجامعي الجديد 1445هـ.

وأعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عبر بوابة القبول شروط وضوابط القبول من حيث الجنسية والمؤهل وشروط مسارات الكليات الصحية.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. ضوابط القبول

1- شروط متعلقة بالجنسية:

- أن يكون المتقدم سعوديًا أو غير سعودي من أم سعودية.

- يشترط لقبول المتقدم للمنحة الداخلية من غير السعوديين أو القبائل النازحة أن يكون عمر المتقدم ما بين (17 - 25) سنة.

- أن يكون لدى المتقدم للمنحة الداخلية من غير السعوديين إقامة سارية المفعول وتتم المفاضلة حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم وذلك برسوم دراسية قدرها 9200 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل فصل دراسي طيلة فترة دراسته في الجامعة.

- أن يكون لدى المتقدم من القبائل النازحة إقامة سارية المفعول أو اثبات مستخرج من وزارة الداخلية وتتم المفاضلة حسب المقاعد المتاحة من قبل وزارة التعليم.

2- شروط متعلقة بشهادة الثانوية العامة:

- أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال خمس سنوات من العام الحالي 1443-1444هـ وبحد أقصى عام 1439-1440هـ للتقديم لسائر البرامج عدا البرامج الصحية.

3- أن يكون المتقدم قد حصل على درجة باختباري (القدرات العامة والتحصيلي) من المركز الوطني للقياس والموثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسَر) وأن لا يمضي على تاريخ الاختبار أكثر من خمس سنوات عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة.

(تعتمد النتيجة التي تظهر للطالب أثناء تقديمه لطلب الالتحاق بالجامعة)

4- أن لا يكون للمتقدم سجل حالي أو سابق في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

5- أن لا يكون مقيدًا أو مقبولًا في جامعة سعودية أخرى.

6- أن لا يكون المتقدم غير السعودي أو من القبائل النازحة مرشحًا للقبول في أي جامعة سعودية أخرى.

7- شروط خاصة بالقبول في مسارات الكليات الصحية:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

- أن يجتاز المتقدم فحص اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع التابع للجامعة.

- أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة في العام الحالي 1443-1444هـ أو العام الماضي 1442-1443هـ

8- شروط خاصة للقبول في كلية الشريعة والقانون:

- الحصول على نسبة موزونة لا تقل عن %80 للدخول في المنافسة.

- اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.

- يشترط حصول خريجي الثانوية "تخصص علمي" على درجة في الاختبار التحصيلي؛ ليتاح لهم التقديم على طلب القبول بالجامعة، ومنها كلية الشريعة والقانون.

9- للقبول في مسار كلية التربية لابد من اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.