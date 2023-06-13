الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يفتتح الجناح المصري للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة بحضور الرئيس الكيني

جانب من افتتاح الجناح
جانب من افتتاح الجناح المصري للجمعية العامة لبرنامج الأمم ال

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، ظهر اليوم، الجناح المصري بالمعرض المصاحب لاجتماع الدورة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، بحضور السيد وليام روتو، الرئيس الكينى، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

 وزير الإسكان يكشف عن مشاركة مصر بمعرض خاص عن المنتدى الحضرى العالمى

txt

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

txt

مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات الجارية بمدينة الشيخ زايد

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن جمهورية مصر العربية، تشارك بمعرض خاص عن المنتدى الحضرى العالمى، والذى تستعد مصر لاستضافته فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى العام المقبل 2024، وهو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

 

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجناح المصرى، تضمن عروضاً تعريفية حول المشاريع الرائدة المختلفة في مصر، وتشمل المشاريع السكنية والبنية التحتية والتنمية الحضرية، كما يتضمن الجناح عروضا تفاعلية ومعلومات حول أهمية تحسين الحياة الحضرية والتنمية المستدامة، مؤكداً أن مشاركة مصر في هذه الفعالية تعكس التزامها بالتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
 

مواد متعلقة

وزير الإسكان يكلف بسرعة توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة

خطوات توصيل المرافق بعد استلام شقق الإسكان الاجتماعي

معلومات عن نظام تقسيط ثمن وحدات الإسكان الاجتماعي

تزامنًا مع حجزها.. الفرق بين شقق الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

عقوبة الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي من دون وجه حق

عقوبات صارمة لتقديم بيانات مزورة في وحدات الإسكان الاجتماعي
الجريدة الورقية