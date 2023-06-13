هواوي تعرض أفضل الممارسات للحماية من مخاطر الهجمات الإلكترونية في 23 CAISEC

شاركت شركة هواوي الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني 23CAISEC، أبرز الأحداث التقنية الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – والذي ينعقد في القاهرة خلال الفترة من 12-13 يونيو الجاري، تحت شعار "الأمن السيبراني في النظام العالمي الجديد". كما تضمنت مشاركة هواوي أيضاً في اليوم الثاني من المؤتمر في جلستين نقاشتين بعنوان "حصن الأمن السيبراني: حماية الحدود المالية في العصر الرقمي" و"حماية أصول السحابة".

تأتي مشاركة هواوي في المؤتمر انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في إيصال الرقمنة إلى المجتمعات التي تعمل فيها، متضمنة الأشخاص والمؤسسات بهدف بناء عالم ذكي متصل، وذلك حرصاً منها على توفير أحدث حلول التحول الرقمي الآمن، وأفضل الممارسات لحماية بيانات المؤسسات باختلاف قطاعاتها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وفي هذا الإطار، قال المهندس/محمد مدكور، كبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، وجودنا كشريك استراتيجي في فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني 23CAISEC تأكيداً على مدى اهتمامنا بالمؤتمر وإيماناً منا على أهمية التعاون مع شركائنا في مصر على مواجهة تحديات الأمن السيبراني وبناء الشبكات المتطورة وتعزيز قدرات مصر في مجال الأمن السيبراني.

وتابع المهندس/محمد مدكور أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للأمن السيبراني وهي؛ التكنولوجيا، والتطبيقات، والعامل البشري، ولذلك تهتم هواوي بتنمية العنصر البشري المتخصص في مجال التكنولوجيا بصفة عامة ومجال الأمن السيبراني بصفة خاصة. مشيراً إلى أن هواوي تخصص ٥٪ من نفقات البحث والتطوير السنوية في الأمن السيبراني من أجل تطوير المزيد من الحلول الآمنة لتعزيز عملية التحول الرقمي وفقاً للمتطلبات الحالية والمستقبلية.

وخلال الجلسة الأولى "حصن الأمن السيبراني: حماية الحدود المالية في العصر الرقمي"، قال المهندس/ يسري البدري، مدير مبيعات وحلول FSI بشركة هواوي مصر: "تحرص شركة هواوي على بناء وتنفيذ نظام عالمي شامل لضمان الأمن السيبراني وحماية الخصوصية في مختلف القطاعات وتعتبره الشركة أحد الاستراتيجيات الرئيسية لها، حيث يعد الأمن السيبراني محورًا أساسيًا من محاور التحول الرقمي".

وأضاف البدري: "أنه مع التحول الرقمي في المؤسسات المالية والنظم المصرفية المختلفة، سيتحول قطاع الخدمات المالية لتكون عملياته قائمة على السحابة من خلال نظام بيئي للأجهزة أكثر اتصالاً مع الأخذ في الاعتبار القوانين والتشريعات المتعلقة بتقديم الخدمة بما يضمن حماية المستخدم النهائي، مشيراً إلى أن هواوي تحرص على مساعدة المؤسسات المالية على حماية بياناتها من الهجمات المتوقعة عبر جميع السيناريوهات المختلفة، لا سيما وأن التحول الرقمي في هذه المؤسسات يحتاج إلى تطوير قدراتها الخدمية باستمرار وتسريع تحولها رقمياً".

كما أوضح البدري كيفية مساهمة هواوي من خلال التكنولوجيات والحلول المبتكرة والرائده في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات من الهجمات المختلفة الأشكال حيث تصل نسبة اكتشاف الأخطار والهجمات السيبرانية الي 99.9٪ كما تتم حماية البيانات عن طريق وجود خطين للدفاع وستة مستويات مختلفة من التأمين.

ومن جهة أخرى كيف تساهم تكنولوجيا هواوي في التسارع الفائق لأخذ نسخ احتياطية واستعادتها حين الحاجة في زمن قياسي مما يؤثر وبشكل حيوي على خطط استمرارية العمل لدي الموسسات المختلفة.

بينما جاءت الجلسة الثانية "حماية أصول السحابة"، بمشاركة المهندس/ أشرف عصمت خليل-كبير مهندسي الحلول في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث قال: "يعد أمان السحابة مسؤولية مشتركة بين موفر الحلول السحابية والعميل، بغض النظر عن نوع نموذج الخدمات السحابية، تظل البيانات وبيانات الاعتماد والتحكم في الوصول مسؤولية العميل وهو ما يضمن سيادة البيانات".

وأضاف خليل أن استراتيجية الأمن السيبراني الفعالة تتضمن وجود نموذج حوكمة قوي إلى جانب الاختبار المستمر مع تقييم المخاطر والاختبارات المختلفة، مشيراً إلى أن أمان السحابة يحتاج إلى مراعاة الأمان الشامل والكامل للتطبيقات والخدمات ضمن نطاق الخدمات، وهو ما يتطلب أن نتقدم بخطوة واحدة على الأقل عن المهاجمين، مع ضمان مرونة الأمن السيبراني الذي يفي بصد الهجمات المختلفة، مع الحماية من مخاطر الهجمات الإلكترونية".

الجدير بالذكر أن مشاركة هواوي في فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني 23CAISEC، تهدف إلى استعراض ونقل خبراتها حول أفضل الممارسات الحلول التي تقدمها في مجال الأمن السيبراني وصد الهجمات الإلكترونية من خلال مشاركتها في جلستين مخصصتين لهذا الشأن.