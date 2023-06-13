مبابي يفاجئ سان جيرمان بهذا القرار

فاجأ كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إدارة ناديه بقرار جديدلم يكن متوقعًا بشكل كبير.

وكشف مبابي لإدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024.

وقالت تقارير صحفية أن قرار النجم الفرنسي جعل نادي باريس سان جيرمان يفكر في بيعه خلال الانتقالات الصيفية 2023، حتى لا يخسره الفريق بشكل مجاني العام القادم.

واراد نادي باريس سان جيرمان موقفًا واضحًا من مهاجمه مبابي، إما أن يمدد عقده هذا الصيف، أو يتم بيعه قبل إغلاق الانتقالات، إذ لن يخسره النادي بشكل مجاني.

وتم تجديد عقد مبابي في مايو من العام الماضي، وظهر بقميص عليه رقم 2025، لكن التقارير كشفت لاحقا أن عقده يمتد إلى عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

وألمحت تقارير مقربة أيضا أن ريال مدريد سيكون خيار المهاجم البالغ من العمر "24 عاما" هذا الصيف، في حال قرر باريس سان جيرمان بيعه، وذلك لتعويض رحيل كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.