باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع زاها

دخل باريس سان جيرمان الفرنسي سباق الحصول على توقيع الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النصر السعودي بدأ مفاوضاته مع زاها للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعدما خسر لقب الدوري لصالح اتحاد جدة خلال الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

تفاصيل مفاوضات باريس مع زاها

حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع زاها خلال الفترة القليلة الماضية، من معرفة طلباته بخصوص التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية إلى أن زاها لديه عرض من النصر بقيمة 45 مليون يورو، بعدما نجح العالمي السعودي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الماضي.

وشددت "لو باريزيان" على أن زاها يرغب في الانتظار للدراسة العروض كافة العروض الأوروبية ومن ثم اختيار الأفضل من بين هذه العروض خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن كريستال بالاس تقدم بعرض للاعب من اجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، حيث عرض عليه الحصول على 200 ألف جنيه إسترليني كراتب إسبوعي، بجانب مكافاَت أخري لجعله أعلى راتب في صفوف الفريق.

وقدم زاها مستويات مميزة مع كريستال بالاس طيلة المواسم الماضية، حيث لعب 450 مباراة، سجل خلالهما 90 هدفًا.

ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان

رحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق العاصمي خلال الفترة الماضية، لينضم لصفوف إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.

وأبدى ميسي رفضه القاطع في اللعب للدوري السعودي، على الرغم من المقابل المادي الكبير المعروض عليه من جانب الهلال، والذي وصل لمليار ونصف لمدة ثلاث سنوات.

وشدد ميسي في تصريحات نقلتها صحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"ماركا" الإسبانيتين على أن انضمامه للفريق الأمريكي بسبب معاناته الكبيرة في باريس سان جيرمان، بعدما قضى اسوأ موسيمين له مع الفريق الفرنسي بعد رحيله عن البارسا.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي عرض على ميسي الحصول على راتب كبير وصل لـ مليار و200 مليون يورو لمدة موسيمين، وعندما رفض اللاعب رفع العرض إلى مليار و500 مليون في ثلاثة مواسم.