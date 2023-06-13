آخر موعد لشراء كراسات شروط مشروع لؤلؤة في 4 مدن

تواصل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء وليد البارودي، استقبال الراغبين في شراء كراسات شروط الوحدات السكينة المطروحة في 4 مدن جديدة " لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان "، بمساحات تتراوح من 95م : 155م.

تسهيلات في السداد بمشروع لؤلؤة

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى 10 سنوات، مشيرة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى يوم الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري.

وكان اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أعلن عن فتح باب الحجز لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ) بمساحات تتراوح من 95م2 : 155م2.

آخر موعد لحجز وحدات مشروع لؤلؤة

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في بيان لها، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من أمس الإثنين الموافق 12/6/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقاً للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرءوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.