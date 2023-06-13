تطورات جديدة في موقف رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان

نفي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ما أثير مؤخرًا حول عدم استمراره مع الفريق الباريسي لما بعد 2024.

مبابي: مستمر مع باريس سان جيرمان

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

وعلق كيليان مبابي، على خبر نشرته جريدة لو باريزيان، بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، مؤكدًا أنه خبر كاذب.

وقال مبابي، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”،:"لقد قلت بالفعل إنني سألعب الموسم المقبل في باريس سان جيرمان المكان الذي أشعر فيه بسعادة كبيرة".

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

كان قد جدد كيليان مبابي، تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ووفقًا لعقد مبابي، فأنه يحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

يشار إلى أن كيليان مبابي، صاحب الـ 24 عاما، كان على بعد خطوات من التعاقد مع الفريق الإسباني ريال مدريد، قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

وكان قد فاز كيليان مبابي، بجائزة أفضل لاعب في دوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الرابعة على التوالي، بعدما ساهم في حصول باريس سان جيرمان، لقب الدوري للمرة الـ 11 في تاريخه.

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.