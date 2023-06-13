clupa mia.. علاقة مُحرمة وأحداث خارجة عن المألوف

Clupa Mia الفيلم الأسباني الذي حصد المراكز الأولى لمحركات البحث على جوجل، بسبب قصته المحرمة وتفاصيله الجريئة بين أبطاله.

Clup Mia..قصة الفيلم وسبب جرأته

وتدور أحداث فيلم Clup Mia أو خطأي، حول فتاة تدعى نواة، حين مدينتها وحبيبها وأصدقائها للذهاب إلى قصر زوج أمها الجديد.

ثم تقابل تلك الفتاة في فيلم Clup Mia في ذلك القصر شقيقها من زوج أمها، ويحدث بينهما مشاجرات كثيرة وفي النهاية يقيم معها العديد من العلاقات العاطفية محرمة بين الأخت وأخيها، لتنقلب حياتهما رأسًا على عقب ويواجهما العديد من المشاكل والصعوبات.

أبطال فيلم Clup Mia

يشارك في بطولة فيلم Clup Mia مجموعة من النجوم على رأسهم Nicole Wallace و Gabriel Guevara و Marta Hazas و Víctor Varona وIván Massagué .