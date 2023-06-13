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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

clupa mia.. علاقة مُحرمة وأحداث خارجة عن المألوف

Clupa Mia
Clupa Mia

Clupa Mia الفيلم الأسباني الذي حصد المراكز الأولى لمحركات البحث على جوجل، بسبب قصته المحرمة وتفاصيله الجريئة بين أبطاله.

Clup Mia..قصة الفيلم وسبب جرأته

وتدور أحداث فيلم Clup Mia أو خطأي،  حول فتاة تدعى نواة، حين مدينتها وحبيبها وأصدقائها للذهاب إلى قصر زوج أمها الجديد.

 ثم تقابل تلك الفتاة في فيلم Clup Mia  في ذلك القصر شقيقها من زوج أمها، ويحدث بينهما مشاجرات كثيرة وفي النهاية يقيم معها العديد من العلاقات العاطفية محرمة بين الأخت وأخيها، لتنقلب حياتهما رأسًا على عقب ويواجهما العديد من المشاكل والصعوبات. 

أبطال فيلم Clup Mia

 يشارك في بطولة فيلم Clup Mia   مجموعة من النجوم على رأسهم   Nicole Wallace و Gabriel Guevara و Marta Hazas و Víctor Varona وIván Massagué . 

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