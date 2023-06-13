هاني سويلم يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته الكينية

على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، نظيرته أليس وواهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى .

وأعرب سويلم، عن سعادته بلقاء السيدة واهومي ، ومؤكداً على تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية ، مؤكداً على قوة العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر وكينيا على كافة المستويات ، وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم .

وأشار، لتاريخ التعاون الفني المثمر بين مصر وكينيا والذى يعود لعام ١٩٩٣ ، ويُعد مثالا يحتذى به للعلاقات الثنائية المبنية على أسس من التعاون وحسن العلاقات ، حيث بدأ هذا التعاون بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر ١٨٠ بئر جوفى .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦ لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية ، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة) ، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين .

وأكد الدكتور سويلم، على حرصه على تفعيل مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية ، تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه والتى أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ السابق والتي تهدف لتنفيذ مشروعات فى مجال التكيف بالدول الإفريقية فى المقام الأول ، بالإضافة لترحيب مصر وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع مختلف الدول الإفريقية ، خاصة مع قرب إفتتاح المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف .

كما أكد سيادته أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خلال عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية .

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع