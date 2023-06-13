الرئيس الروسي يرحب بإنشاء منطقة عازلة في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن هناك إمكانية لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية.

استمرار الهجمات الأوكرانية

وقال بوتين في كلمة أمام عدد من المسؤولين الروس: "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية المضادة سندرس إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الأوكرانية".

وأكد أن روسيا عززت أمن الحدود مع أوكرانيا، التي شنت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات داخل أراض روسية قريبة من الحدود.

وذكر الرئيس الروسي أن بلاده "تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا" من خلال الهجوم العسكري الذي بدأ في فبراير 2022.

واعترف أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أيام لاستعادة أراض سيطرت عليها قوات موسكو "واسع النطاق"، إلا أنه لم يحقق أي نجاح وفق تعبيره.

القوات الأوكرانية

وقال إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد، مضيفا: "أوكرانيا خسرت ما بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة من المعدات التي حصلت عليها من الغرب".

وأوضح الرئيس الروسي: "الهجوم الأوكراني المضاد يسير في اتجاهات متعددة وبدأ في 4 يونيو، لكنه لم يحقق أي نجاح.

واعتبر أن "خسائر أوكرانيا أكبر بعشر مرات من الخسائر الروسية. أوكرانيا خسرت 160 دبابة مقابل 54 خسرتها روسيا.

ومن جهة أخرى، اتهم بوتين أوكرانيا باستهداف سد كاخوفكا بشكل متعمد بصواريخ "هيمارس".

بوتين: الهجوم المضاد واسع ومستمر بينما أتحدث

بعد أيام على إعلان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بدء هجوم بلاده المضاد ضد القوات الروسية، كشف نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن ذاك الهجوم قد بدأ يوم الرابع من يونيو/حزيران الجاري.

ولفت سيد الكرملين الثلاثاء، إلى أن الهجوم الجديد واسع، ويسير في اتجاهات متعددة، مشددا على أنه مازال مستمرا حتى أثناء حديثه، وفقا لوكالة "تاس".

كما تابع أن قواته تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا، موضحا أن أوكرانيا فقدت 25-30% من المركبات التي حصلت عليها من الغرب.

في حين خسرت روسيا 54 دبابة مقابل 160 لأوكرانيا، وفق قوله.

وشدد، على أن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تتغير بشكل عام.

أما عن مضلة السد، فاتهم بوتين أوكرانيا بأنها استهدفت كاخوكفا عمدا بصواريخ هيمارس.