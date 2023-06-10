ضبط سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

حيث ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على مُتهمين بحوزتهما سلاح ناري ومخدرات في القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية) حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما ، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما - سيارة "ملك أحدهما" - هاتفين محمــــول).

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة ، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والمركبات لسهولة التوزيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإيقاع بمُروج للمخدرات في القاهرة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وتبين أنه يعمل (مندوب توصيل –مقيم بمحافظة القاهرة) ، وعُثر بحوزته على (318 عبوة أدوية منشطة) مجهولة المصدر ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف الجهود بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع الأمر الذي يكون له بالغ الأثر على حالة الأمن العام.

ويشن رجال الأمن حملات مُكثفة يومياً بهدف ضبط المخالفات المُختلفة، ولضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية.

وتستهدف الحملات الأمنية التأكد من التزام الجميع بالقواعد الضرورية من أجل الوصول لحالة الاستقرار المطلوب الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.