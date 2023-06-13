موعد يوم عرفة 2023 وفضل صيامه

تساءل العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع «جوجل»، اليوم الثلاثاء، موعد يوم عرفة، بالتزامن مع بدأ العد التنازلي لاقتراب عيد الأضحي المبارك لهذا العام 1444هـ الموافق 2023م.

موعد يوم عرفة

وفق لما جاء في بيان مركز الفلك الدولي، فأن ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023م، الموافق 29 ذي القعدة 1444هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي".

وتابع البيان، أنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو يوم عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم عرفة 2023

ولفت مركز الفلك الدولي أنه "بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة.

وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة.

وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة.

وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة.

والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدًا لتمكن الرؤية.

فضل صيام يوم عرفة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم يوم عرفة وهو أبرز وأهم مناسب فريضة الحج، سنة مؤكدة وقد اتفق الفقهاء على أن صيامه أمر مستحب لغير الحاج، وهذا لما ورد عن أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"..أخرجه مسلم.