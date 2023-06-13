إزالة 726 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 726 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين حتى الآن.

جاء ذلك منذ انطلاق الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضى، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، والجهات المعنية بالقرى والمراكز، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، من إزالة 131 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 11266 متر مربع، بمختلف جهات الولاية والتي تشمل أملاك الري والصرف الزراعي والأوقاف والائتمان والإصلاح الزراعي، كما تم إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة الحديثة أيضاً على أراضى أملاك الدولة خلال المرحلة نفسها، بمساحة 36 فداناً، و9 قراريط، و20 سهماً، مشيراً إلى أن الحملات نجحت كذلك في إزالة 271 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بمساحة 11 فداناً، و17 قيراطاً، و8 أسهم.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية من الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات، تم إزالة 345 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضى الدولة والملكيات الخاصة، بواقع إزالة 113 حالة تعدٍ بالبناء، بمساحة 7902 متر مربع، وإزالة 17 حالة تعد بالزراعة، بمساحة 458 فداناً، و12 قيراطاً، و15 سهماً، على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بجانب إزالة 215حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية "ملكيات خاصة"، بمساحة 9 فدان، و 22 قيراطاً، و6 أسهم، شملت مختلف مراكز المحافظة.

محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة التعديات

وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة من الموجة الواحدة والعشرين خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.