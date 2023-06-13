محافظ الشرقية يُقرر إحالة 10 من العاملين المقصرين للتحقيق

للإهمال في عملهم بالمنشآت الخدمية..

قررالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمراكز ومدن المحافظة “صان الحجر - ديرب نجم” لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية الناصرية التابعة لإدارة صان الحجر الزراعية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم حضور ٢ من العاملين بمقر مركز شباب كراديس التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ديرب نجم كذلك عدم تسديد مسؤول سجلات الحضور والإنصراف قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.