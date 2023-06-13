الجالية المصرية بالنمسا تقيم المهرجان الرياضي السنوي برعاية السفير محمد الملا

برعاية السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، وإدارة نجوم الرياضة، تم تنظيم المهرجان الرياضي السنوي للجالية المصرية، بالرغم من الامطار الغزيرة التي توالت على فترات متقطعة طوال اليوم الي ان المهرجان لاقي استحسانا واقبالا كثيرا من افراد الجالية المصرية بجميع فئتها سيدات ورجال أطفال وشباب.

هذا المهرجان الذي تحرص علية الجالية المصرية بالنمسا و ينظمه للسنة الثانية على التوالي جروب نجوم الرياضة بالنمسا وبدعم ورعاية السفارة المصرية ومشاركة البعثة الدبلوماسية بفريق الرواد هذا العام، وتضمن المهرجان هذا العام العديد من الأنشطة كان على رأسها: “ ماراثون للأطفال من سن 10-12 سنة و مباراة كرة قدم للأشبال سن 12 سنة و مبارة لقدامي اللاعبين بالنمسا اما المسابقة الرئيسة لرياضة الشعبية الاولي بالعالم كرة القدم، تضمنت مشاركة 10 فرق للتنافس على كأس المهرجان، وقسمت الفرق الي مجموعتين، كان الدور الاول بنظام دوري المجموعات، صعد الفريق الاول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني الذي لعب بنظام الكأس”.



كما شاركت البعثة الدبلوماسية هذا العام بفريق الرواد من بداية المهرجان هذا الفريق ضم مشاركة المستشار محمد البحيري القنصل العام لجمهورية مصر العربية و بعض اعضاء البعثة الدبلوماسية بالنمسا.

اسفرت النتيجة النهائية عن فوز فريق Sphinx بالمركز الأول بعد فوزه علي غريمه فريق Alfath فوزا مستحقا رغم هطول الامطار بغزارة بنتيجة 2-1، والمركز الثالث Egels، وسلم القنصل محمد البحيري الكؤس والميدليات للفائزين.

هذا ولم يخلو المهرجان من الأجواء المصرية حيث تضمن المهرجان تقديم المأكولات المصرية الصميمة للمشاركين والزوار وعرضت بعض المشغولات المصرية الخالصة في بازار بالمهرجان.

رعاه المهرجان

أقيم المهرجان برعاية المهندس مصطفي النمر مالك نادي ماورفيرك، الأستاذ محمد أبو حماحة ، الأستاذ خالد حسين، الأستاذ جمال الجبالي النادي المصري، ماركوني للملابس ، ملتقي أصحاب فيينا مستقبل شباب مصر بالنمسا شركة بروميدان للتصوير، والمنتاج شركة مبارك للسياحة، شركة الكرنك للسياحة.

وقد هنأ المصريين في الخارج جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وجميع اللاعبين والجهاز الفني وذلك بمناسبة تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وذلك للمرة الحادية عشرة.





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