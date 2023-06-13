وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية

لليوم الثالث علي التوالي..

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، لليوم الثالث علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية ، والذي تنفذه خلال الفترة من ١٠ -١٤ يونيو الجاري ، بالمدينة الشبابية برأس البر ، بمشاركة ٤٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة من محافظات (دمياط - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ) .

وتضمنت الفعاليات استكمال التدريب علي (تابلوهات (string art) ، أباجورات الخيوط ، و الرسم على القماش .

فيما سيعقد علي هامش الملتقي ندوة تثقيفية حول كيفية التسويق ، بالإضافة إلي اقامة معرض يضم مخرجات المنتجات التي تم تنفيذها خلال فعاليات الملتقى.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الفتيات و تأهيلهن وتدريبهن ، و نشر ثقافة العمل الحر لديهن ، بالإضافة إلي تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادى لديهن .