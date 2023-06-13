الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

لليوم الثالث علي التوالي..

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، لليوم الثالث علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية ، والذي تنفذه خلال الفترة من ١٠ -١٤ يونيو الجاري ، بالمدينة الشبابية برأس البر ، بمشاركة ٤٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة من محافظات (دمياط - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ) .

وتضمنت الفعاليات استكمال التدريب علي  (تابلوهات (string art)   ،  أباجورات الخيوط ، و الرسم على القماش .

فيما سيعقد علي هامش الملتقي ندوة تثقيفية حول كيفية  التسويق ، بالإضافة إلي اقامة معرض يضم مخرجات المنتجات التي تم تنفيذها خلال فعاليات الملتقى.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع  الفتيات و تأهيلهن وتدريبهن ، و نشر ثقافة العمل الحر لديهن ، بالإضافة إلي تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادى لديهن  .

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