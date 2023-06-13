يعد لحم الدجاج من أشهر أنواع اللحوم، فهو متاح في أي مكان وسهل التحضير كذلك، وله العديد من طرق التحضير المختلفة، وفي هذه المقالة سنتعرف على ما هي فوائد أكل الدجاج، وكيف يسهم أكل الفراخ في نقص الوزن والمنع من الإصابة بعدد من الأمراض.

وتحرص الأمهات تحضير مختلف الأصناف بالدجاج لتقدم لأفراد أسرتها وجبة غذائية متكاملة، ومن أبرز فوائدها انها.

تعد البروتينات من بين أفضل الأطعمة التي يتناولها البشر، ومن فوائدها للجسم:

عنصر غذائي هام يلعب دور هام في الجسم بأكمله، حيث يدخل في تصنيع الهرمونات والإنزيمات.

كما أنه يسهم في المحافظة على صحة العضلات والعظام.

كما يساعد كذلك في المحافظة على صحة الدم والشعر والأظافر.

يساعد كذلك في بناء وإصلاح وصيانة الأنسجة.

تعزيز جهاز المناعة.

يسهم في زيادة حرق الدهون.

كذلك يقلل خطر الإصابة بمرض السكري.

ويسهل تحضير الدجاج بأكثر من طريقة مختلفة تعطي مذاق شهى وذكي حضري صينية دجاج وبطاطس بالبصل والليمون بخطوات بسيطة.

المقادير

- الدجاج : دجاجة (منظفة)

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة دوائر متوسطة)

- البصل : 2 حبة (مقطع دوائر متوسطة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : 6 فصوص (صحيح)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

طريقة التحضير

اخلطي البطاطس والبصل مع الزبدة، وتبلي بالملح وضعي الخضار في صينية الفرن.

تبلي الدجاج بالملح، والفلفل، والبهارات، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، والكمون الحبّ جيداً.

ضعي الدجاج في الصينية فوق البصل والبطاطس.

وزعي الثوم بين الدجاج والبطاطس وأضيفي ربع كوب ماء ساخن للصينية.

غطي الصينية بورق القصدير، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة، ثم ارفعي ورق القصدير، وخففي حرارة الفرن إلى 180 واتركيها لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج تماماً.

قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الأرز حسب الرغبة.