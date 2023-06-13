هجوم بمسيرة روسية يستهدف خاركيف شرقي أوكرانيا

تعرضت مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرة مسيرة استهدف البنية التحتية المدنية في المدينة، حسب ما أعلن عمدة المدينة، إيهور تيريكوف.



وقال تيريكوف - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إنه "وفقا للتقارير الأولية، فقد تضررت شركة مرافق في منطقة كييفسكاي، بالإضافة إلى مستودع في منطقة سالتيفسكي".

وفي السياق، أعلن حاكم إقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن شخصين لقيا حتفهما، وأُصيب اثنان آخران في هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر مالاشكو أن الجيش الروسي قصف إقليم زابوروجيا الأوكراني 85 مرة يوم أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وهما حاليا في مرافق طبية لتلقي العلاج اللازم.

هجوم مكثف على مسقط رأس زيلينسكي

شن القوات الروسية هجوم مكثف على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا الليلة الماضية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، كما ألحق الهجوم أضرارًا بالبنية التحتية المدنية، حسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء.

وذكر سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، حيث تقع كيرفي ريه، على تطبيق تيليجرام أن عمليات الإنقاذ تجري عند مبنى سكني من 5 طوابق يحترق وعند مستودع مدمر.

وأضاف: "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وأدلى بمعلومات أولية عن عدد الضحايا ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه إن من المعتقد أن 7 أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض، لكن لم يدل بتفاصيل أخرى.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المولود في كريفي ريه بالهجوم على مسقط رأسه.

وقال على تيليغرام: "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس".

وأكد زيلينسكي استمرار عملية الإنقاذ في مدينة كريفي ريه.

وخلال الساعات الأولى من الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية، وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا إن القوات الجوية دمرت عشرة من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

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