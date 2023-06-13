الثلاثاء 13 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

علام يتفقد نادي المحامين بالمحلة لتطويره ويشكل لجنة لتوفير مقر إداري للفرعية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأول، زيارة إلى محافظة الغربية، تفقد خلالها نادي المحامين بنقابة شرق طنطا (المحلة الكبرى) وذلك لحل كافة المشكلات المتعلقة به، وتطويره على الوجه الأمثل، كما شكل لجنة لتوفير مقر إداري للنقابة الفرعية. 

رافق النقيب العام خلال الجولة التفقدية؛ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وماجد عبداللطيف، نقيب محامي المحلة الكبرى، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، إضافة إلى ممثلي الإدارة الهندسية بالنقابة العامة للمحامين. 

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وعقد نقيب المحامين، اجتماعًا مع مجلس النقابة الفرعية، لاستعراض الرؤى بشأن تطوير العمل النقابي بشكل عام، والوقوف على أي مشكلات خاصة بالنقابة، وتذليل معوقات العمل النقابي.

ونتج عن الاجتماع، تشكيل لجنة لتوفير مقر إداري للنقابة الفرعية، والبدء في اتخاذ خطوات سريعة في تجهيز شقق عمارات الليثي الخاصة بالنقابة، وتطوير نادي المحامين بالمحلة، وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة به. 

كما تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لبحث وتذليل كافة معوقات العمل؛ وصولًا لأفضل مناخ، والعمل على تعظيم موارد النقابة، وضبط أوجه الصرف.

من جانبه، وصف ماجد عبداللطيف، اللقاء بالمثمر، وذكر أن زيارات «علام» للنقابات الفرعية، وعقده اجتماعات مع المجالس الفرعية، من شأنه التصدي لأية مشكلات، وحلها في أسرع وقت ممكن.

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