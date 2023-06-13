الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ بحق بيلاروسيا لعام آخر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تمديد حالة الطوارئ بحق بيلاروسيا لمدة عام إضافي بسبب الأزمة السياسية الداخلية، والتي استخدمها كأساس قانوني لفرض عقوبات على البلاد.

وتتهم السلطات الأمريكية قيادة بيلاروسيا بتزوير الانتخابات واضطهاد المعارضة السياسية.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "أمدد لمدة عام نظام الطوارئ الوطنية المعلن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13405"، معتبرا أن الوضع في جمهورية بيلاروسيا، لا يزال "يشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

هذا وأعلنت حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم 13405 في 16 يونيو 2006، ثم وسعت لاحقا بموجب المرسوم 14308 في 9 أغسطس 2021.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، قد أعلن في ديسمبر 2021 أن الغرض من فرض العقوبات الغربية على مينسك هو إثارة موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة البيلاروسية.

وكانت بيلاروسيا شهدت احتجاجات، عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس 2020، وفاز بها الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على نحو 80% من أصوات الناخبين.

عقوبات غير شرعية

وفرض الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، في 2 ديسمبر الجاري، حزمة من العقوبات على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأزمة المهاجرين على حدودها مع الاتحاد الأوروبي، ووصفت مينسك العقوبات المفروضة عليها بغير الشرعية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية، باستغلال المهاجرين وإرسالهم إلى الحدود مع بولندا ردا على العقوبات التي فرضت عليها، بعد انتخابات الرئاسة، عام 2020.

وتم تصنيف بيلاروسيا لأول مرة على أنها تهديد للأمن القومي بسبب انتهاكات الحكومة على نطاق واسع لحقوق الإنسان والفساد المنتشر في انتخابات بيلاروسيا عام 2006.

وقد تم توسيع نطاق تهديد الأمن القومي في أمر تنفيذي صدر في أغسطس 2021 ردا على تقارير عن الاحتيال في الانتخابات من قبل الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وتم فرض العقوبات، التي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الصيف.

وتعد بيلاروسيا واحدة من أعظم حلفاء ومؤيدي روسيا منذ بداية الحرب الشاملة في عام 2022 ، حيث زودت روسيا بأكثر من 130 ألف طن من الذخيرة خلال العام الماضي.

واتهم الغرب بوتين باستخدام بيلاروسيا كنقطة إطلاق استراتيجية لحرب أوكرانيا. وفي الآونة الأخيرة، وضع بوتين خططا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية الشهر المقبل.

وقد وصفت الحكومة الأمريكية الرئيس البيلاروسي بـ "المتهور وغير المسؤول" ، فيما يتعلق بالحديث عن القدرات النووية، لكنها قالت إنه لا يوجد أي مؤشر على أن حركة الأسلحة النووية الروسية إلى الأراضي البيلاروسية جارية.

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