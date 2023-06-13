حضري تتبيلة السمك المشوي واحصلي على مذاق لذيذ وفائدة كبيرة

السمك المشوي من أخف الأكلات التي يمكنك تناولها إذا كنتي تتبعين حمية غذائية لخسارة الوزن، أو لا تقدرين على تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وكيفية صنع التتبيلة الخاصة به والتي تضيف مذاقًا رائعًا للسمك.

سمك مشوي

طريقة عمل سمك مشوي بتتبيلته الخاصة

المقادير

- مقادير التتبيلة:

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج، مبشور)

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

الفلفل الأحمر الحار : ملعقة صغيرة

الكركم : ملعقة صغيرة

الزيت : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

- مقادير الحشوة :

الليمون : 2 شريحة (حامض)

الثوم : 5 فصوص (مقشّر)

فلفل أخضر حار : 3 حبات (مقطّع أنصاف)

كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

- السمك : 500 غراماً (٢ حبّة، كبير الحجم)

- الزيت : حسب الحاجة (لدهن السمك)

- بهارات الجرام ماسالا : ربع ملعقة صغيرة (لدهن السمك)

طريقة التحضير

لتحضير التتبيلة:

في وعاء، ضعي الزنجبيل والثوم والفلفل الأحمر الحار والكركم والزيت وعصير الليمون الحامض والملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

اصنعي بعض الخطوط على أعلى السمكة.

وزّعي التتبيلة على السمكة مع الحرص على إدخالها بين الثقوب.

افتحي السمكة وضعي داخلها شرائح الليمون الحامض وفصوص الثوم والفلفل الأخضر الحار والكزبرة والملح.

غطّي السمكة وأدخليها إلى الثلاجة لساعة.

اشوي السمكة على غريل الفحم مع دهنها من وقت لآخر بالزيت ورشّة غارام ماسالا وذلك لـ10 دقائق لكل جهة.

سمك مشوي

فوائد تناول السمك المشوي

تعزيز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبية

ويعود ذلك للأمور الآتية:

يوفر السمك الأوميغا 3 والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن الضرورية لنمو الأعصاب والدماغ في الجنين إذا تم تناوله من قبل الحامل، ويضمن التطور العقلي والبصري السليم.

وجدت بعض الدراسات علاقة ما بين تناول الأوميغا 3 وتقليل خطر الإصابة بكل من الاكتئاب، والخرف، ومرض الزهايمر.

تلعب الأوميغا 3 والأحماض الدهنية في السمك دور كبير وأساسي لتعزيز عمل النواقل العصبية، وزيادة الذاكرة والتركيز والعمليات العقلية المختلفة.

وجد أن من يتناولون الأسماك بانتظام، كانت معدلات الإصابة بالاكتئاب لديهم أقل من غيرهم.

يمنع مرض الزهايمر

ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر والخرف.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

حسب الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير ، حيث إن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تبقي قلبك صحية عن طريق خفض الدهون الثلاثية ، والحد من تخثر الدم وخفض ضغط الدم.