جددي سفرتك وحضري سمك مكسيكي حار

يفضل الكبار والصغار تناول المأكولات البحرية لمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة وهذا ما يدفع الأمهات إلى شراء السمك وتحضيره بطرق مختلفة ومتعددة لتنال إعجاب أبنائها.

وفي السطور التالية نعرض لكِ فوائد تناول السمك لصحة الإنسان لتقدمي لأفراد أسرتك وجبة غذائية متكاملة.

الوقاية من أمراض القلب

تمثِّل الأسماك أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، بفضل محتواها المرتفع من أحماض أوميجا 3، التي تساهم بدورها في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدسم والتحكم في ضغط الدم.

وكشفت بعض الدراسات، أن الأشخاص الذين يتناولون السمك بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

تعزيز صحة الدماغ

ينصح خبراء التغذية بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع، لأن أحماض أوميجا 3 المتوفرة بها تساعد على تعزيز وظائف المخ وحمايته من الإصابة بالالتهاب والتليف وتقليل خطر الإصابة بأمراض التدهور الإدراكي، مثل الخرف وألزهايمر.

بناء العضلات

تساعد الأسماك على بناء وتقوية العضلات، لغناها بالبروتين الحيواني، الذي يساهم في أيضًا في التئام الجروح.

أضرار تناول الأسماك يوميًا

- لا توجد الكثير من الأدلة العلمية التي تؤكد سلامة تناول الأسماك يوميًا.

- هناك فئات ممنوعة من الأسماك يوميًا، مثل الحوامل والأطفال.

- قد يؤدي تناول بعض الأسماك يوميًا، مثل التونة والرنجة وسمك أبو سيف، إلى الإصابة بالتسمم، لاحتوائها على معدلات عالية من معدن الزئب

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير سمك مكسيكي حار بخطوات سريعة.

المقادير

- سمك الفيليه : 500 غراماً

- طحين : كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكعك المطحون : نصف كوب

- الجوز : نصف كوب

- صلصة حارة : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : 150 غراماً

- الزيت النباتي : نصف كوب

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي كريمة الطبخ، والصلصة الحارة، واخلطي المزيج جيدا حتى يتجانس.

في وعاء آخر، ضعي الجوز، والكعك المطحون، والفلفل الأسود، والملح، وبودرة الثوم، وقلبي المكونات جيداً حتى تتداخل.

في وعاء ثالث، ضعي الطحين، ثم غمسي قطع السمك بالطحين، ثم بخليط الكريمة، ثم بخليط الجوز.

كرري الخطوات بالترتيب حتى انتهاء الكمية لديكِ.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار، واقلي السمك حتى ينضج، ثم ضعيه في طبق التقديم وقدميه ساخنا.