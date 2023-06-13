طريقة تحضير ستيك دجاج بالكريمة

يعد لحم الدجاج من أشهر أنواع اللحوم، فهو متاح في أي مكان وسهل التحضير كذلك، وله العديد من طرق التحضير المختلفة، وفي هذه المقالة سنتعرف على ما هي فوائد أكل الدجاج، وكيف يسهم أكل الفراخ في نقص الوزن والمنع من الإصابة بعدد من الأمراض.

وتحرص الأمهات تحضير مختلف الأصناف بالدجاج لتقدم لأفراد أسرتها وجبة غذائية متكامله، ومن أبرز فوائدها انها.

تعد البروتينات من بين أفضل الأطعمة التي يتناولها البشر، ومن فوائدها للجسم:

عنصر غذائي هام يلعب دور هام في الجسم بأكمله، حيث يدخل في تصنيع الهرمونات والإنزيمات.

كما أنه يسهم في المحافظة على صحة العضلات والعظام.

كما يساعد كذلك في المحافظة على صحة الدم والشعر والأظافر.

يساعد كذلك في بناء وإصلاح وصيانة الأنسجة.

تعزيز جهاز المناعة.

يسهم في زيادة حرق الدهون.

كذلك يقلل خطر الإصابة بمرض السكري.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير بخطوات سهلة وبسيطة حضري ستيك دجاج بالكريمة.

المقادير

- صدر الدجاج : 6 صدور

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : ثلث كوب

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الزعتر : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الماء : ربع كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- نشاء الذرة : 2 ملعقة صغيرة (ممزوج مع ملعقة كبيرة من الماء)

طريقة التحضير

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

في قدر على النار ذوبي الزبدة، ثم ضعي قطع الدجاج واتركيها لعدة دقائق حتى تنضج من الجهتين.

اسكبي مرق الدجاج فوق الدجاج واتركيه حتى يغلي.

أضيفي الزعتر والماء، ثم غطي القدر، واتركي الدجاج لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج.

أضيفي الكريمة ومزيج النشاء إلى الدجاج وحركي قليلاً.

تبلي بالملح والفلفل الأسود، واتركي الخليط على النار حتى يتماسك القوام.

اسكبي ستيك الدجاج بالكريمة في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.