إتمام انشاءات وحدة تضامن الحمر والجعافرة جنوب قنا

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بوحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص، جنوب قنا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديا.

إتمام إنشاءات وحدة تضامن الحمر والجعافرة

إطلع المحافظ، على وحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة والتي تقع على مساحة ٣٧٧ متر مربع وتم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ ٪، وتضم الطابق الأرضي ٣ فصول حضانة و ٣ مكاتب تأهيل وغرفة عزل ومكاتب إدارية، بينما يحتوي الطابق الأول علوي علي ٢ ورشة تدريب مهني ووحدة تدخل مبكر و وحدة مشورة اقتصادي.

بيّن المحافظ، اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعقيد حازم محمد أبو العز المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استقرار الحالة الصحية لـ 3 عاملين بمحطة وقود

فى سياق أخر، زار المحافظ ونائبه وعدد من المسؤولين، مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ للاطمئنان علي الحالة الصحية لسائق وعامل، الذين أصيبوا في موقع حريق الذى وقع بإحدى محطات الوقود.

حرص المحافظ، علي الاطمئنان على الحالة الصحية لعدد 2 مصاب بالحادث، حيث تم إجراء الفحوصات وتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم ، كما وجه الداودي بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين طوال مده إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج لحين تماثلهم للشفاء .

وأشاد المحافظ بالموقف البطولي لسائق سيارة الوقود التي اشتعلت بها النيران، أثناء تفريغ الوقود وذلك لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج محطة الوقود مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بالمحطة والحفاظ على أرواح المواطنين ، مشيرًا إلى أن ما قام به هذا السائق يُعد مثلاً يحتذي به في التضحية من أجل الأخرين.

بلاغ لغرفة عمليات المحافظة

وورد اليوم الثلاثاء، بلاغ إلى غرفة العمليات بالمحافظة بإندلاع حريق بأحد السيارات الناقلة للمواد البترولية بجوار محطة وقود بمنطقة المعنا ، تم علي الفور الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، و 10 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع اصابات أو حالات اختناق ، كما تم الدفع بسيارتين أمن مركزى لفرض كردون أمنى لحماية المواطنين، كما قامت إدارة مرور قنا بغلق الطريق المار أمام البنزينة وفتح طرق بديلة، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، ولكن أسفر فقط عن إصابه سائق السيارة الناقلة للوقود وعامل بمحطة الوقود .

انتقل محافظ قنا، واللواء أيهاب طه مدير أمن قنا، إلى موقع الحريق الذى وقع بإحدى السيارات الناقلة للمواد البترولية ، مُحملة بـ 20 طن بنزين.