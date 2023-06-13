طلاب الغربية يشتكون من صعوبة امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء

اعترضوا على طريقة تظليل رقم الجلوس

اشتكى طلاب محافظة الغربية من صعوبة امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، وأكدوا أن أغلب الأسئلة كانت فى مستوى الطالب المتميز، وجميع الإجابات متشابهة إلى حد كبير، مما زاد مخاوفهم من امتحانات المواد المضافة للمجموع والتى تبدأ يوم الأحد المقبل بمادة اللغة العربية.

أعربت فرح أسامة عن حزنها لعدم تمكنها من الإجابة بشكل جيد فى مادة الإحصاء، مشيرة إلى وجود أسئلة فى جزء من المنهج ملغى على حسب اعتقاد المدرسين الخصوصيين، مما أصابهم بالارتباك داخل اللجنة.

كما أعرب الطلاب عن استيائهم الشديد من الطريقة التى يتم تظليل بها رقم الجلوس والتى تستغرق وقت طويل وتحتاج لتركيز طويل، مما يضيع وقت كبير من وقت المادة الأساسى.

قالت عبير رضا إن تظليل رقم الجلوس استغرق منها وقت طويل بسبب ضعف نظرها، معربة عن تخوفها من أن تظلل أى رقم بشكل خاطىء، وهو ما يزيد من توترها وقلقها، مطالبة بوجود حل آخر غير الفكرة المتبعة حاليًا؛ لمنع تضييع الوقت، أو إعطاء وقتًا إضافيًا لهم.

ومن جانبه، اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على بدء وانتظام العمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت تفقد عددًا من المدارس بمدن طنطا، تابع خلالها أداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وانضباط دقيق داخل اللجان، بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأكد رحمي أن الأجهزة المعنية اتخذت الإجراءات والاستعدادات اللازمة كافة، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا.

وأوضح رحمي أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم للتعامل بشكل فوري مع أية مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، موجهًا مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر معه حال أي معوقات، إلى جانب توفير سبل الراحة كافة لرؤساء وأعضاء اللجان سواء داخل المدارس أو الاستراحات الخاصة بهم.

وأشار محافظ الغربية إلى قيام جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال تقديم أوجه الدعم كافة للعاملين بمديرية التربية والتعليم، تكثيف حملات النظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، إلى جانب التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الطب البيطري للجان قبل وبعد الامتحان حفاظًا على سلامة جميع المشاركين، كما تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان، فضلًا عن توفير الوسائل والاحتياجات اللازمة باللجان من وسائل التهوية وغير ذلك من الإمكانات اللوجستية.

ومن جانبه، قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام ٢٢٦٠٦ طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، ٤٩٧٧ بالشعبة العلمية قسم رياضة، ١٣٣٤٨ للشعبة الأدبية، ١١٠ للدولي، بإجمالي ٤١٠٤١ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في ١١٦ لجنة عامة، منها ٥٧ لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و٥٩ لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.