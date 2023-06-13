رئيس مياه الغربية: تنفيذ خطة لمواجهة تجمعات الأمطار
أكد المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالغربية، أنه جارى رفع مياه الأمطار على مستوى أفرع الشركة، عقب سقوطها بالتنسيق مع السادة رؤساء المدن والأحياء .
وأشار إلي أنه تم تمركز المعدات وفريق الطوارئ لرفع مياه الأمطار حال سقوطها ، وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .
وقامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة ، وتم رفع المياه من الأماكن المغمورة بها لسيولة حركة المواطنين وانتظام حركة المرور .
وناشد رئيس الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد و نهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتساب 01200366333