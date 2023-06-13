المستندات المطلوبة لترخيص عربة طعام متنقلة

انتشرت في الآونة الأخيرة عربات الطعام المتنقلة في كثير من مدن وشوارع الجمهورية، كمحاولة لخلق فرصة عمل تعمل على تحسين دخل صاحبها، ومؤخرًا أصدرت الدولة قانون لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بالقانون رقم 92 لسنة 2018، لتشجيع الشباب على العمل وضمان حقوقهم، ووضع ضوابط لتراخيص عربات الطعام المتنقلة.

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ووفقًا للقانون فإن عربات الطعام المتنقلة هي كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وخلال الفترة الماضية بدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة في تلقي طلبات ترخيص عربات الطعام المتنقلة وذلك في منطقة ربوة بأكتوبر، لأنَّه تمّ تخطيطها لتكون منطقة ترفيهية وخدمية حضارية، في الحي السادس بعمارات المستقبل، وفي حالة زيادة الطلب على ترخيص عربات الطعام المتنقلة، وسيتمّ تشكيل لجنة متخصصة بعد المدة المعلنة، لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين، ولاختيار مواقع أخرى.

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المستندات المطلوبة لترخيص عربة متنقلة:

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

أن يكون الشخص المتقدم من سكان المدينة.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة لجهاز المدينة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة.

تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء وذلك بالنسبة للذكور.

تقديم ترخيص جارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاؤها للاشتراطات المواصفات الفنية.