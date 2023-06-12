"بتعرفى ترقصي" .. سقطة لسيد عبد الحفيظ تبكى مشجع زملكاوى (فيديو)

انتشر خلال الساعات عدد من الصور والفيديوهات والتي تكشف تواجد مشجع لنادي الزمالك في مطار المغرب ليدعم ويساند الوداد المغربي في مباراته الأخير أمام النادي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، وحصل الأهلي على اللقب الـ11 من دوري أبطال افريقيا بعد التعادل مع الوداد في "كازبلانكا".

مشجعى زملكاوي ساند الأهلي في مبارته أمام الوداد أمس

وبكى الدكتور مصطفى عبدالخالق، مشجع الزمالك في المغرب، من ألمانيا، على الهواء المباشر، موضحًا أنه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للنادي الأهلي تتطاول عليه باللفظ، قائلًا: "قالي بتعرف ترقص.. ورديت عليه قولته الوداد هيرقصكوا النهاردو".

وأضاف أن 80% من المصريين أهلاوية، بينما نسبة 20% فقط هم مشجعي نادي الزمالك، مؤكدًا أنه سافر ألمانيا في عمر الـ18 عام، وحصل على الماجستير ويمتلك مطعم يقدم وجبات بنصف التكلفة للاجئين وله مشروع خيري وجهود كبير له، حيث إن عائلته وأصدقاءه جميعهم أهلوية.

وأضاف أنه كان يشجع الأهلي في طفولته حتى مرحلة التعليم الابتدائي، لكنه غير وجهته الرياضية وشجع النادي الزمالك، موضحًا أنه تربى في مصر على الأهلي يحصل على ضربات جزاء في الدقائق الأخيرة، موضحًا أنه حجز تذاكر للسفر إلى المغرب منذ أكثر من شهر، وسافر للمغرب من أجل حضور زفاف الدكتورة التي اشرفت على دراسته، مؤكدًا أنه تواجده في المطار كان عن طريق الصدفة.

مشجع زملكاوي للوداد في مباراة أمس

وأوضح أن أحد جماهير الوداد نادى بلفظ "شيكابالا" أمام جماهير الأهلي وبعثة الفريق في مطار الوداد، مشيرًا إلى أنه سبب استفزاز بعثة الأهلي في المطار، مؤكدًا أنه اصطحب خلال جولة سفره للمغرب علم النادي الزمالك ومصر، ولم يوجه حديثه لأي لاعب من الأهلي أو يوجه حديثه لأحد أعضاء بعثة الأهلي، متابعًا: "سيد عبدالحفيظ قالي بتعرفي ترقصي قولته الوداد هيرقصكوا"، موضحًا أن رده كان طبيعي لكابتن سيد، مشيرًا إلى أنه تعرض لعدد من الشتائم من قبل جماهير النادي الأهلي في مطار المغرب.

وجاء ذلك خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس".