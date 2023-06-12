اتحاد جدة يفاوض مدافع بشكتاش التركي

دخلت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات مع النجم المغربي رومان سايس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي لاعب خط دفاع وولفرهامبتون الإنجليزي السابق.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن رومان سايس أصبح هدفا لإدارة نادي اتحاد جدة من أجل التعاقد معه في ظل تعرض المدافع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع النمور وقائد الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وأضافت التقارير أن إدارة العميد دخلت في محادثات رسمية مع رومان سايس تمهيدًا لضمه بداية من الموسم المقبل حيث أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد يعلم قدرات اللاعب جيدًا منذ أن كان مدربًا لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

مسيرة رومان سايس الاحترافية

ولعب لسايس صاحب الـ33 عاما في عدد من الأندية وهي كليرمونت ولوهافر وأنجيه بالدوري الفرنسي وولفرهامبتون الإنجليزي قبل الانتقال لبيشكتاش التركي موسم 2022 وشارك معه في 26 مباراة مع بمختلف المسابقات هذا لموسم، استطاع خلالها تسجيل هدف وحيد.

كما يعد رومان سايس قائد منتخب المغرب والذي شارك مع اسود الاطلس في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.



وفي سياق متصل أعلن نادي اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة الماضي عن خضوع الدولي المصري لعملية جراحية ناجحة في لندن عاصمة إنجلترا.

ونشر نادي اتحاد جدة بيانًا رسميًا عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث جاء فيه:"خضع اللاعب أحمد حجازي، يوم الأربعاء الماضي، لعملية جراحية ناجحة فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، تحت إشراف الجراح الإنجليزي، اندي ويليامز، فى العاصمة البريطانية لندن تكللت بحمد الله بالنجاح".

وتابع: "سيخضع الدولي المصري خلال المرحلة المقبلة، لبرنامج تأهيلي وعلاجي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي".

ومن المقرر غياب أحمد حجازي عن تشكيل المنتخب المصري تحت قيادة فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023 بعدما أنهى البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي.

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