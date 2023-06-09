تفاصيل إصابة أحمد حجازي مع اتحاد جدة

تلقى نادي اتحاد جدة المتوج بالدوري السعودي لموسم 2022-2023 ضربة موجعة بعد إصابة قائده المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

ولم يتمكن أحمد حجازي من المشاركة مع اتحاد جدة أمام الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين بسبب الإصابة.

وشهدت مباراة اتحاد جدة والفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي تعرض أحمد حجازي للإصابة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن خبر صادم لعشاق وجماهير اتحاد جدة بعدما تحدثت عن تفاصيل إصابة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

تفاصيل إصابة أحمد حجازي

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أحمد حجازي يعاني من قطع كامل في رباط الركبة.

وبحسب الصحفية السعودية فإن تحديد طبيعة إصابة أحمد حجازي جاءت بعد فحوصات مبدئية خضع لها قائد اتحاد جدة.

كما أشارت إلى أن الفحوصات النهائية ستؤكد طبيعة الإصابة قبل خضوع المدافع الدولي المصري لعملية جراحية.

وغاب أحمد حجازي عن قائمة منتخب مصر التي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا استعدادًا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكانت صحيفة “الجزيرة” السعودية قد أكدت في وقت سابق أن طبيعية إصابة أحمد حجازي ستحدد إمكانية تعاقد اتحاد جدة مع مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع غياب أحمد حجازي عن صفوف اتحاد جدة في البطولة العربية للأندية.

ويقع اتحاد جدة السعودي في المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية بجانب فريقي الترجي الرياضي التونسي والشرطة العراقي.

وشارك أحمد حجازي في 28 مباراة مع اتحاد جدة في موسم 2022-2023 من الدوري السعودي، وتمكن خلالها من المساهمة في 5 أهداف بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وخاض أحمد حجازي إجمالي 80 مباراة مع فريق اتحاد جدة بمختلف المسابقات منذ انتقاله للفريق السعودي، واستطاع تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف واحد.

وتوج المدافع الدولي المصري حمد حجازي بالسوبر المحلي والدوري السعودي مع اتحاد جدة في موسم 2022-2023.

وكان أحمد حجازي قد انتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 قادما من فريق ويست بروميتش الإنجليزي.