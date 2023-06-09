الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اتحاد جدة يصدم جماهيره .. حجازي خضع لجراحة في لندن

أحمد حجازي لاعب اتحاد
أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة

صدم اتحاد جدة السعودي جماهيره بعدما أعلن عن خضوع قائده أحمد حجازي لعملية جراحية في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء الماضي.

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الأهلى يقنع أحمد حجازي بالعودة لصفوفه

وتعرض أحمد حجازي للإصابة في مباراة اتحاد جدة والفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

وكانت مباراة اتحاد جدة والطائي قد شهدت غياب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

كما غاب قائد اتحاد جدة ومدافع الأهلي السابق عن قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا استعدادًا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي

وأعلن اتجاد جدة في بيان رسمي عن خضوع قائده أحمد حجازي لعملية جراجية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى بإشراف من الجراح الإنجليزي أنددي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن. 

وبحسب البيان الرسمي الصادر من اتحاد جدة فإن أحمد حجازي سيخضع لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وتأكد غياب أحمد حجازي رسميا عن المشاركة في البطولة العربية للأندية مع فريق اتحاد جدة.

ويقع فريق اتحاد جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب فريقي الشرطة العراقي والترجي الرياضي التونسي.

ولعب أحمد حجازي دورًا مهمًا في تتويج اتحاد جدة تحت قيادة نونو سانتو بالدوري والسوبر السعودي في موسم 2022-2023.

ووصلت عدد مباريات أحمد حجازي مع اتحاد جدة إلى 80 مباراة بعد نهاية موسم 2022-2023، وتمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف بينما صنع هدفًا واحدًا.

وكان اتحاد جدة السعودي قد نجح في التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي.

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تفاصيل إصابة أحمد حجازي مع اتحاد جدة

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