نائب وزير خارجية الأرجنتين يزور مصر .. جولة مشاورات سياسية جديدة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، السفير بابلو تتامانتي نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، لعقد جولة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مطار القاهرة يستقبل نائب وزير الخارجية الأرجنتيني

وفي زيارته للقاهرة، يلتقي نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، مع عدد من المسئولين من ضمنهم السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية.

واستقبل السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، المسئول الأرجنتيني في استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي.

وكان صباح اليوم استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم، "تور وينسلاند" المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول المستجدات الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الوزير شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف، وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للصفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى، وهو الأمر الذي يفاقم من حدة الاحتقان والتوتر بين الجانبين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهدئة الأوضاع الميدانية، مستعرضاً المشاركة المصرية في اجتماعات مسار العقبة/ شرم الشيخ وصيغة ميونيخ.

وكان صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من "فاسيليس كاسكاريليس" وزير خارجية اليونان الجديد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واليونان.

وقد حرص الوزير شكري في مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليوناني على توليه مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق.

كما أكد حرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.