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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضبط 852 طن قمح حجب عن التوريد للمطاحن الحكومية

قمح
قمح

نجحت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف واداراتى تموين مركز ديروط والقوصية ومنفلوط ومامورى الضبط القضائى السيد محمد خلف ابو سليم 
فى ضبط852 طن من القمح المحلى داخل عدد من المخازن بقصد حجبها عن التوريد للمطاحن الحكومية.

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية كبيرة من الاقماح المحلية داخل عدد من المخازن بعدد من المركز والمخازن

وحرر المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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