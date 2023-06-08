زينة تهوس جمهورها بالهوت شورت عبر إنستجرام| صور

شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها ببعض اللقطات من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك كاجوال جريء يعكس جمالها.

زينة

وبدت زينة بهوت شورت جينز باللون الكحلي الداكن، ونسقت عليه تيشيرت بنصف أكمام باللون الأسود، ومطبوع عليه برسومات شكل الحصان الفضي ناحية الصدر، كما حددت خصرها بحزام أصفر، ليبرز نحافتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت زينة بوت أبيض ذا رقبة عاليه ومليء بالنقوشات السادة، وحملت حقيبة كروس باللون البني، وتزينت بحلق شكل الحمصة كبيرة الحجم باللون الفضي، وساعة نفس اللون، بالإضافة إلى أنسيال رقيق في اليد الثانية.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت زينة تصفيفة شعر بسيطة عكست أنوثتها وجمالها، حيث تركت خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، كما تركت الغُرة تنسدل على وجهها، لتجعلها أكثر شبابًا وأصغر سنًا.

زينة

ووضعت زينة مكياجًا بسيط يتماشى مع الإطلالة الكاجوال، فإختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، وزينت وجنتيها ببلاشر نود، ولم يظهر مكياج العين، حيث إرتدت نظارة شمسية باللون الأسود تتماشى مع لون ملابسها.

والجدير بالذكر أن الفنانة زينة كشفت في حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر قناة "دي إم سي"، أنها تجيد الطبخ، ولكنها لا تحب الطيور، قائلة: "معرفش طعم الفراخ ومش بحب الطيور، وكمان مش بعرف أعمل الحلويات ولا بحب آكلها".

وتحدثت زينة عن طقوسها خلال عيد الفطر، قائلة: "المناسبات بتقلب عليا المواجع في رمضان والعيد بفتقد أبويا أوي، لأنه كان بيطبخ لينا وبيعمل لينا كل حاجة في رمضان، غير أنه كان له معايا ذكريات حلوة في العيد".

وأشارت إلى أن مسلسل جعفر العمدة استطاع أن يجمع جميع أفراد الأسرة أمام الشاشة، لافتة إلى أن أحد أسباب النجاح الكبير هو بطل العمل محمد رمضان.

وتابعت: "الناس عاشت معانا في المسلسل لدرجة أنهم بيندهولي في الشارع بـ عايدة".

أبطال جعفر العمدة

وضم مسلسل جعفل العمدة العديد من الفنانين وهم: محمد رمضان وهالة صدقي ومي كساب وايمان العاصي وزينه ومنه فضالي وجوري بكر ودعاء حكم وعصام السقا واحمد عبد الله ومحمد غنيم وسمر عبد الوهاب وأحمد داش.