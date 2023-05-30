حلا الترك تكشف عن سبب إصابتها بالاكتئاب في سن المراهقة (شاهد)

تحدثت الفنانة البحرينية “حلا الترك” لأول مرة أمام الجمهورعن تفاصيل معاناتها مع الاكتئاب والمرض النفسي في آخر لقاء تليفزيونى لها.

معاناة حلا الترك مع الاكتئاب:

كشفت حلا الترك في برنامج “كلام نواعم” على قناة الـ”أم بي سي”، عن تفاصيل إصابتها بالاكتئاب فى فترة المراهقة بسبب ما عانته من ضغوطات نفسية بسبب الأهل وشهرتها بسن صغير.

قالت حلا الترك:" عانيت من الاكتئاب بفترة مراهقتى لفترة طويلة، وهذا طبيعي أن يمر أي شخص بجيلي بفترة إكتئاب من وراء الشهرة التي حصلت له في عمر صغير"

أضافت حلا الترك: "أنا طلعت من الإكتئاب بنفسي أنا، قلت مافي شي يسوى خليني أنا أعرف شلون أطلع منها بنفسي، ومثل ما قلت ما في أحد جنبك 24 ساعة وكنت أقوي نفسي بنفسي، وكنت أهتم بأكلي ورياضتي ودراستي".

وأشارت حلا الترك إلى دور الأهل في احتواء أبنائهم خلال فترة المراهقة، والتحولات النفسية التي يمرون بها، لأن تخليهم عنهم وعدم فهمهم يزيد الوضع سوءً، فالمراهق يحتاج للاحتواء والدعم خلال هذه الفترة.

أكملت حديثها قائلة:" بيني وبين نفسي أسمع موسيقى التي تجعلني ريلاكس، قوّيتُ نفسي بنفسي أمام الأمور التي مررت بها في حياتي.. حتى في ارتكاب الأخطاء، كانت الأهمية تكمن في أن نتعلّم من هذه الأخطاء"

قرار حلا الترك بالاستقلالية:

قالت حلا الترك انها استقلت بذاتها وهي في عمر الـ 21 عاماً:" "شعرتُ بمسؤولية كبيرة من الناحية المادية وأنني دخلت إلى الجامعة وفي الوقت نفسه أنني مشهورة وأنّ كل الأنظار حولي غير أنّ الأمر الجميل تمثّل في أن جامعتي والأشخاص المقرّبين مني كانوا متفهمين لشخصيتي ولم ينظروا إليّ على أنني فنانة وشخصية مشهورة".

حلا الترك

آخر أعمال حلا الترك

شاركت حلا الترك خلال الفترة الماضية بالمسرحية الغنائية الاستعراضية "لاشيء ابداً كزين"، إلى جانب كل من فاطمة الصفي، عبدالسلام محمد، وحنين حسين، وغيرهم.

كما ستشارك النجمة البحرينية في مسلسل غنائي عربي تحت عنوان "من سكر"، سيتم عرضه قريباً على منصة "شاهد" والذي تدور أحداثه في دار أيتام، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم ماجدة زكي، ياسمينا العبد، ومحمد ثروت، وغيرهم.