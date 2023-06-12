الإعدام شنقا لمزارع بكفر الشيخ تخلص من سيدة وابنها

قضت محكمة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه، اليوم الأثنين، حضوريًا بمعاقبة مزارع يقيم بإحدى قرى مركز دسوق بالإعدام شنقًا عما أسند إليه لإدانته بقتل ربة منزل وابنها خنقًا بغرض سرقة منقولاتها الذهبية بعزبة البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، وذلك في أحداث القضية رقم 302 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 6 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة

وكان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال مزارع إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه بقتله ربة منزل، وابنها عمدًا بغرض سرقتها.وجاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه في يوم 15 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المتهم "أ.م.ا"، ويقيم بعزبة البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق المجني عليها ه.ط.ا.د. ، ونجلها عمدًا ، عندما دلف إلي مسكنها خلسة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم عندما أبصر المجنى عليها انقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن إستخدم خرطوم بلاستيكي بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للإستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها.

وأوضحت أوراق القضية أن جريمة المتهم إقترنت بجريمة أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان قتل المجني عليه الطفل ي.ر.ع. عمدًا، بأن انقض عليه وكتم فاه، وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

كما ارتكب المتهم جريمة سرقة المنقولات الذهبية المملوكين للمجنى عليها، بأن نزع منها مصاغها الذهبي وتحصل على مبلغ مالى عقب قتلها وكان ذلك داخل مسكن المجنى عليها محرزًا أداة خرطوم بلاستيكي بدون مسوغ قانوني لارتكاب جريمته.