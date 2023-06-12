فينيسيوس جونيور يرتدي قميص الأساطير بعد رحيل نجمه

حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، اليوم على رقم قميص جديد بفريق الميرنجي بعد رحيل كثيرٍ من نجوم الفريق بعد نهاية الموسم المنقضي، لتصبح أرقام 9، 7، 11 شاغرة في النادي المدريدي.

نشرفابريزو رومانيو الصحفي الموثق بشبكة سكاي سبورت تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا: "قام فينيسيوس جونيور بتغيير رقمه إذْ سيرتدي رقم 7 الموسم المقبل، رقم قميص جديد أيضًا لرودريجو الذي سيرتدي الرقم 11 بدءًا من يوليو.

في سياق متصل، توج فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في صفوف الميرنجي لهذا الموسم 2022/ 2023.

أعلن ريال مدريد عن حصول جونيور على جائزة أفضل لاعب ضمن صفوف الريال بعد تصويت الجماهير الملكية.

قدَّم اللاعب الدولي البرازيلي في مستويات كبيرة هذا الموسم، أحرز 23 هدفًا وصنع 16، بعدما خاض 55 مباراة.

تصريحات فينيسيوس:

أكد فينيسيوس جونيور بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم في تصريحاته لموقع الفريق المدريدي، إذْ قال: "لدي سعادة كبيرة بعد دعم الجماهير لي، أتمنى الاستمرار في التحسن والتطور لأقدم دائمًا أفضل نسخة لدي".

صرح تصريحاته: "أريد أن أستمر في الموسم المقبل على هذا النحو لإسعاد الجماهير".

فينيسيوس والعنصرية:

تعرض النجم البرازيلي في وقت سابق لمضايقات عنصرية خلال الموسم المنقضي مع ناديه ريال مدريد من قبل مشجعي عدد من الأندية، إذْ هتفت ضده جماهير أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ووصفت جماهير فالنسيا فينيسيوس بـ "القرد" ليغضب اللاعب ويدخل في نوبة من الحزن، مما جعل كثيرًا من زملائه والرئيس البرازيلي يتضامنون معه.

حصل النجم البرازيلي على بطاقة حمراء خلال مباراة فالنسيا، بعدما تشاجر مع أحد لاعبي الخفافيش، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء له.

عقدت رابطة الليجا اجتماعًا عقب مباراة فالنسيا، إذْ قامت بإلغاء عقوبة الطرد عن النجم البرازيلي، بجانب إصدارها عددًا من القواعد المتبعة للحد من العنصرية التي يتعرض له البرازيلي.

بنزيما ينضم لريال مدريد:

رحل كريم بنزيما عن ريال مدريد، بعدما اتفقا الثنائي على عدم التجديد، في ظل ظل السياسة التي أصبحت تتبعها إدارة الميرينجي خلال الفترة الحالية وهي النزول بمعدل الأعمار.