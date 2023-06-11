سيارة مسرعة تصيب 7 أشخاص في الطريق السياحي بالفيوم

تعرض 7 أشخاص للإصابة، جراء إصابتهم من سيارة مسرعة بالطريق السياحي، لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل إصابة 7 أشخاص في الفيوم

وكانت البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق السياحى لبحيرة قارون امام مدخل مدينة إبشواى.

وانتقلت علي الفور، قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة صدمت عدد من الأشخاص وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

سيارة ميكروباص تنهي حياة شخصين وتصيب 4 في الجيزة

كما لقى شخصين حتفهما في الجيزة، وأصيب نحو 4 آخرين في حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني على الطريق الدائري باتجاه الوراق، وإصطدامه بشخصين متوقفين على الطريق الدائري.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري باتجاه الوراق، ووقوع مصابين وضحايا في الحادث، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

و بالإنتقال والفحص، كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني للطريق الدائري باتجاه الوراق، ثم إصطدامه بشخصين أثناء توقفهم على الطريق الدائري، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص ومصرع شخصين وفر قائد الميكروباص هاربا من الحادث.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أنه اثناء سير السيارة الميكروباص على الطريق الدائري باتجاه الوراق، إختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما نتج عنه إصطدامه بالحاجز الخرساني ومن ثم إصطدامه بشخصين أثناء وقوفهم على الطريق مما نتج عنه وفاتهم في الحال، وتم نقلهم للثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

و تحرر المحضر اللازم، وتكثف أجهزة أمن الجيزة من جهودها لضبط سائق السيارة الهارب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.