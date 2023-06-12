محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير المحاور المرورية بمنطقة السواقي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع كفاءة المحاور المرورية بشارع الورشة ومنطقة ميدان قارون "السواقي" بمدينة الفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم منطقة المحال التجارية والمطاعم والبازارات والمسرح الروماني بمنطقة السواقي، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وشيرين محمد. نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن تطوير شارع الورشة ومنطقة ميدان السواقي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من المحاور المرورية بالطرق الرئيسية، والميادين، والشوارع الحيوية بالمدينة، بهدف فك الاختناقات وتكدس السيارات، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.

وأضاف، أن أعمال التطوير تشمل منطقة السكة الحديد بشارع الورشة، والمنطقة من ميدان قارون حتى إشارة كوبري البنوك، ويتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين تنتهي يوم 20 يونيو الجاري، ويصاحب ذلك إجراء عدد من التحويلات المرورية بالمنطقة، بهدف تخفيف الكثافات بشارع الورشة، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، لحين الانتهاء من الأعمال ورصف المنطقة بالكامل.

كما قام محافظ الفيوم، خلال جولته الميدانية، بتفقد أعمال الرصف الجديدة وتركيب الانترلوك بمنطقة التعاونيات بمدينة الفيوم، والتي شملت عدداً من الشوارع والميادين بإجمالي مسطح نحو 10 آلاف متر، وأكد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بالمنطقة في أسرع وقت، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن أعمال التطوير تشمل منطقة السكة الحديد بشارع الورشة، والمنطقة المحصورة من ميدان قارون حتى إشارة كوبري البنوك، موضحاً أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، وستستلزم غلق كلي لبعض المناطق أثناء عملية التطوير.

إيقاف أعمال التطوير أثناء امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

وأضاف معاون المحافظ، أن المرحلة الأولى تمتد من شارع الورشة بداية من ميدان قارون حتى مقهى القللي، فيما تشمل أعمال المرحلة الثانية، المنطقة الممتدة من ميدان قارون حتى إشارة كوبرى البنوك، ويتم تنفيذها خلال الفترة من 13 – 20 يونيو الجاري، وتم الاتفاق مع الجهة المنفذة على إيقاف الأعمال اليوم الاثنين الموافق 12/6/2023 لبدء امتحانات الثانوية العامة، على تُستأنف الأعمال فى اليوم التالى.

وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن وفقاً للتقرير الوارد من إدارة مرور الفيوم برئاسة العميد أشرف مرسي، أنه تم خلال تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الأعمال في الفترة من 4 – 11 يونيو، غلق شارع الورشة بدايةً من ميدان قارون، وتحويل المرور القادم من شارع أحمد شوقى يميناً إلى كوبرى البنوك، ثم الانحراف يساراً بشارع الحرية استكمالاً إلى شارع بطل السلام.

وأشار "التوني" إلى أنه سوف يتم غلق القادم من شارع السكة الحديد أسفل الكوبرى العلوي، وكذا مدخل شارع الورشة من أمام مسجد ناصر، وتحويل مرور السيارات اتجاه كوبرى البحاري للسير يميناً بشارع الجمهورية وصولاً إلى خلف قصر الثقافة، أو استكمالاً إلى شارع بطل السلام، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على التحويلات المشار إليها خلال فترة الأعمال بالمرحلة الأولى، لحين الانتهاء من هذه المرحلة وفتح شارع الورشة، استعداداً لبدء المرحلة الثانية.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من الأعمال، غلق القادم من شارع أحمد شوقى إلى كوبرى البنوك وشارع الجمهورية، وإلزام السيارات بالدخول يساراً إلى شارع الورشة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ثم يميناً خلف قصر الثقافة، يميناً إلى شارع الجمهورية، استكمالاً مع كوبري البنوك، وذلك لتخفيف الكثافات بشارع الورشة، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، لحين الانتهاء من الأعمال.