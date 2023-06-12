الأرصاد تُحذر من عاصفة ترابية جديدة على هذه المناطق غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إن آخر تحديث لخرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد غدًا الثلاثاء بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجب كل هوائية جنوبية غربية نشطة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية:- الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، ومنطقة خليج السويس، ومحافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية".

أوضحت الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح ستتراوح على المناطق السابقة من 50 لـ 60 كم/ ساعة، مضيفة أن تأثير الرمال المثارة والأتربة قد تمتد إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ويصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

نصائح الأرصاد الجوية لتجنب العاصفة الترابية:

أكدت على القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية، وتجنب التواجد اسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة، وارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية والجيوب الأنفية.