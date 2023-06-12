سالمان وطلعت ينضمان لكتلة الحوار الوطنى

رحب الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء "كتلة الحوار" بانضمام "مصطفى جعفر سالمان" نائب مجلس الشعب السابق عن دائرة الوراق أوسيم منشاه القناطر؛ والمهندس "جون طلعت" النائب السابق بالبرلمان عن روض الفرج وشبرا؛ قائلا إن لكل منهما مسيرة سياسية وبرلمانية ثرية وأنهما إضافة مميزة وحقيقية لكتلة الحوار.

وأضاف "عادل" الذي أعلن عن تأسيس الكتلة في 23 مايو الماضي من داخل جلسات "الحوار الوطني"؛ أن الكتلة تكرس وجودها وتنطلق بقوة لتشغل مكانها على ساحة سياسية تفتقد لعقلانية الممارسة وطرح البدائل والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول لمشاكل المواطن والمساعدة على خلق واقع أفضل ومناخ منفتح.

وأكد باسل أن طلب الانضمام للكتلة من رجال دولة ومسئولين ونواب سابقين وأكاديمين عزفوا عن المشاركة في العمل الحزبي والسياسي خلال السنوات الماضية يعني أن رسالة الكتلة والهدف من إنشاءها قد وصل؛ وأنها تأخذ مسارها في الطريق الصحيح؛ مشيرا إلى أن الكتلة ولدت كبيرة وأنها تزخر بقامات أدركت عمق وحساسية المرحلة الراهنة والرغبة في فتح صفحة جديدة يتشارك فيها الجميع؛ عنوانها الأول الحوار الوطني الذي لم يستبعد أحدا.