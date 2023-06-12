يوسف عماد: مصر سباقة في تقديم المساعدات والخبرات للقارة الإفريقية

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يُثمّن جهود وزير الصحة في دعم سبل التعاون مع دول إفريقيا

ثمّن يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في دعم سبل التعاون مع الدول الصديقة في إفريقيا والعمل على مد الدول الشقيقة في إفريقيا بالخبرات والكوادر المصرية المختلفة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى حرص مصر على إرسال وفود ونقل خبرات أبنائها إلى أشقائهم في إفريقيا في قطاعات الطب المختلفة، ومدهم بأحدث الأبحاث والوسائل التكنولوجية الحديثة في علاج الأمراض الصعبة، وعلى رأسها الأورام، وكذلك عقد الدورات التدريبية بصفة مستمرة التي تتناول تدريب الأفارقة وإجراء المسوحات وأساليب التشخيص وفق برتوكولات العلاج الحديثة.

وأعرب عماد عن سعادته بقيادة مصر لهذه المبادرات، وأسبقيتها الدائمة دائما نحو تقديم المساعدات والخبرات لدول إفريقيا والتي كان آخرها التعاون فى ملف القضاء على فيروس سى، وأيضا التعاون في ملف التشخيص الطبى عن بعد وتنظيم ورش طبية مشتركة، وذلك انطلاقا من مسئوليتها وريادتها في المنطقة.