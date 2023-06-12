بحث السعوديون عن جامعة الملك سعود، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت العديد من الوظائف الشاغرة، في عدد من التخصصات المطلوبة للخريجين

وأعلنت الجامعة التخصصات المطلوبة، وهي أستاذ، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك وهناك العديد من الوظائف جامعة الملك سعود 1444 يكون التعيين في كل من الكليات التالية:

الكليات المطلوبة للتوظيف في جامعة الملك سعود 1444 :

إدارة أعمال.

التمريض

الطب.

صيدلة.

العلوم.

الفنون.

العلوم الطبية التطبيقية.

السياحة والآثار.

اللغات وعلومها العمارة التخطيط.

التميز البحثي.

الأمير سلطان بن عبد العزيز.

علوم الحاسب والمعلومات.

شروط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود:

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على الدكتوراه.

التقدير العام في الماجيستير والدكتوراه لا يقل عن جيد جدا.

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود هي جامعة سعودية مستقلة تقع في مدينة الرياض تم افتتاح الجامعة في 14 ربيع الثاني 1377 وتعتبر ثاني جامعة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية بعد جامعة أم القرى وذلك عندما أمر الملك عبد العزيز بتأسيس الشريعة بمكة عام 1369 لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في المملكة تم تغيير اسمها الى جامعة الرياض في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز وتم أعيد تسميتها الى بجامعة الملك سعود في عهد الملك خالد بن عبد العزيز والذي أهتم لاحد حفلاتها الختامية إعادة اسمها الأول فكان ذلك فكان ذلك جامعة الملك سعود هي ثاني أكبر جامعة بالعالم من حيث المساحة وقد خصصت حكومة المملكة العربية السعودية لهذه الجامعة ما يعادل 1% من ميزانية الدولة سنويا.