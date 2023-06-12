إحباط تهريب عملات أثرية بمطار برج العرب بالإسكندرية

أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وطبقاً للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ .

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من عمان، على رحلة خطوط العربيه، اشتبه رئيس الوردية في الراكب (ح م ا)، وبسؤاله عما اذا كان يحمل أشياء تستحق رسوم جمركية أجاب بأنه يحمل عملات نقدية قديمة بتمرير حقائبه على جهاز الفحص الإشعاعي فنلاحظ وجود الأجسام متماثلة.

تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب

بالعرض على مدير الجمرك بالإنابة، تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود ٤٤ عملة معدنية فضية نحاسية اللون، و بتفتيشه ذاتياً لم يتم العثور على أي شيء، بالعرض على لجنة الآثار بالمطار والتي أفادت بأثرية ١١ عملة وخضوعها لقانون حماية الآثار.

وقرر مدير عام جمارك الموانئ الجوية تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣.