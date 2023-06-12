طلاب ثانوية بالشرقية: امتحان التربية الدينية سهل جداً

انتهى منذ قليل طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنبن، من أداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والوطنية في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

وأعرب الطلاب عن ارتياحهم من سهولة الاسئلة، مؤكدين أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، جاءا في مستوى الطالب المتوسط، وجاءت معظمها بشكل مباشر وفي متناول الجميع.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، حيث أدى نحو 54279 طالب وطالبة أول أيام الامتحانات في مادتي التربية الدينية ، والتربية الوطنية، موزعين على 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/ 2023، بكافة تخصصاتها، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية، وتوفير بيئة آمنة ومقاعد كافية مع مراعاة التباعد بين الطلاب، لافتاً إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

شدد وكيل أول الوزارة، على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد أنه اطمئن على جميع اللجان، وأنها على استعداد تام لإستقبال الطلاب، حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت.