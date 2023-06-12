انتظام 53 ألف طالب بالدقهلية في لجان اختبارات الثانوية العامة بالدقهلية

طالبات يتوجهن إلى اللجان

طالبات عقب دخولهن اللجان

متابعة دخول الطلاب للجان

استعدادات مكثفة داخل اللجان

انتظم 53 ألف و414 طالب وطالبة بالدقهلية في لجان أداء اختبارات الثانوية العامة " وسط حالة من الهدوء النسبي بينما شهدت بعض اللجان اضطرابا لعدم تمكن الطلاب من وصولهم بسهولة في اللجان الخاصة بهم .

غرفة العمليات

وشهدت اللجان تواجد الأمن منذ الصباح الباكر لتأمين اللجان ، بينما تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان .

وكان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية ناصر شعبان قد أكد ان تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة ومراجعة كافة اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لاستقبال الطلاب بإجمالي ١٥١ لجنة .

بروتوكول تعاون

وأشار شعبان إلى ان تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان و مركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة ، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان ، كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات المراقبين في الاستراحات .

الإدارات التعليمية

كما أكد وكيل الوزارة على توافر الاعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية .