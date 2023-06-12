المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية في ضيافة المجلس الأعلى للثقافة ودار الأوبرا

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة للمجلس الأعلى للثقافة ودار الأوبرا المصرية للمشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

حيث التقى الدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، بالمشاركين وبدأ حديثه بمقوله " مصر ما قبل التاريخ وربما وجد التاريخ من أجل مصر" ، وخلال تحاوره مع المشاركين تناول تاريخ نشأة وزارة الثقافة في مصر، والتي تسعى دائما لنشر المعرفة وإثراء الشباب بالثقافة ودعم الأنشطة المنعزلة وتعزيز التعاون الثقافي بين مصر وكافة الدول.

وأشار الى رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تضم الكثير من الجوانب الثقافية لخلق نظام اجتماعي يحترم التنوع ويروج للقيم الثقافية البناءة ، كما تناول الأشكال المختلفة للتراث الثقافي المدرج ضمن قائمة اليونسكو ،ودور القوى الناعمة في التأثير بحياة الشعوب.

وتحدث عن مجهودات مصر في إستعادة كافة أشكال الثقافة غير الملموسة ومن ضمنها المخطوطات العربية القيمة والتي يتم بيعها في الخارج، ، كما أكد أن مصر بصدد إطلاق هيئة متخصصة لدعم الملكية الفكرية الوطنية .

وخلال زيارة دار الأوبرا المصرية إستمتع الشباب بالحفلة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية ، حيث استمع المشاركين لباقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية قدمتها أوركسترا القاهرة السيمفوني ، وأعرب المشاركون عن سعاداتهم البالغة بما استمعوا إليه من موسيقي تُعبر عن الحضارة المصرية العريقة، كما شاهدوا فيلما بمركز إبداع القاهرة بعنوان " الوداع يا بونابارت " بحضور سيد فؤاد - رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المخرج شريف مندور ، الفنان محسن محي الدين .